الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بشار الأسد

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوري بشار الأسد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها “تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد بشار الأسد، قدم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان المعظم”.

وأضاف البيان: “من جهته بادله السيد رئيس الجمهورية، التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل”.

وتابعت الرئاسة في بيانها: “بهذه المناسبة، أطلع فخامة الرئيس بشار الأسد، السيد رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع”.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق البيان.

المصدر: روسيا اليوم