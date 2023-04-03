مقتل 20 شخصا في انزلاق تربة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلن حاكم إقليم كيفو الشمالية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء انزلاق التربة يوم الأحد.

ونقلت قناة SABC التلفزيونية، عن ممثل حاكم الإقليم “جراءهذا الحادث المأساوي قتل 20 شخصا وفقد آخرون، والبحث جار عنهم”.

فيما لا تزال المعلومات حول أسباب انزلاق التربة وحجم الكارثة غير متوفرة.

وأكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو، أن هذه الحصيلة لا تزال أولية، وأضاف أن قرابة 25 سيدة رفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل لحظة حدوث انزلاق التربة، ما أدى إلى طمر بعضهن.

وقال مسافيري بالومه، أحد سكان قرية بولوا التي وقعت فيها الحادثة، إنه فقد شقيقته في انزلاق التربة الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية