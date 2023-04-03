ماكدونالدز تغلق مكاتبها مؤقتا في الولايات المتحدة وتسرّح موظفين

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” ستغلق مكاتبها في الولايات المتحدة مؤقتا هذا الأسبوع، حيث تستعد لإبلاغ الموظفين عن عمليات تسريح لإعادة هيكلة الشركة.

وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى الموظفين الأمريكيين وبعض الموظفين الدوليين، طلبت “ماكدونالدز” منهم العمل من المنزل من الاثنين حتى الأربعاء حتى تتمكن من اتخاذ قرارات التوظيف، ومن غير الواضح عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في شيكاغو، في الرسالة “خلال أسبوع، سنقوم بإبلاغ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأدوار ومستويات التوظيف عبر المؤسسة”.

وأضاف التقرير أن “ماكدونالدز” طلبت أيضا من الموظفين إلغاء جميع الاجتماعات الشخصية مع البائعين والأطراف الخارجية الأخرى في مقرها الرئيسي.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة إنها ستراجع مستويات التوظيف في الشركات كجزء من استراتيجية عمل محدثة، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال في بعض المناطق والتوسع في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ “ماكدونالدز” الإعلان عن القرارات الرئيسية بحلول يوم الاثنين.

المصدر: وول ستريت جورنال