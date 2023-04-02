القوى الفلسطينية تحذر من تداعيات ما يخطط له المستوطنين الصهاينة في المسجد الأقصى

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الأحد من “تداعيات نية المستوطنين للقيام بتنفيذ ما يخططون له من اقتحام للمسجد الأقصى يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع الأعياد اليهودية والاعتداء على حرمة المسجد بإقامة الشعائر التلمودية داخله”.

وأكدت اللجنة أن “القيام بمثل هذه الخطوة هو استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وإمعانا في إجراءات فرض الهوية الصهيونية على القدس وتهويد مقدساتها”، ودعت “أبناء شعبنا في كل مكان للاستنفار الكامل والتعبئة العامة، والجهوزية الكاملة لصدّ ومواجهة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على مقدساتنا”.

وأشارت اللجنة إلى “أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التطورات القادمة، مطالبة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في فعالية إسناد المسجد الأقصى التي ستقام بالقرب من معبر بيت حانون الساعة الرابعة بعد صلاة عصر يوم الأربعاء القادم”، وباركت “عملية الدهس التي نفذها الشهيد الثائر الملازم في جهاز الأمن الوطني محمد رائد برادعية”، وتوجّهت “بالتحية للأبطال الأسرى وعلى وجه الخصوص الأسير وليد دقة والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ 57”.

وكشفت مصادر عبرية الأحد أن منظمات ما يسمى “جبل الهيكل” ستقيم تدريبات للحدث السنوي على تقديم قربان “عيد البيسح” اليهودي.

المصدر: فلسطين اليوم