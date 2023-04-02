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April 2 2023 - 15:08

الوفد السوري توجه إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي

منذ 54 mins 2 April، 2023
علم سوريا
سورية - عربي وإقليمي

غادر وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين دمشق قبل ظهر اليوم متوجهاً إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن”وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي”.

وأضاف ان”الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

المصدر: سانا

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