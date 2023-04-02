المركز السوري للزلازل يرصد 13 هزة أرضية خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال المركز فى بيان، أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 46و7 من صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية ب10 كم و6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطى لواء اسكندرون شمال اللاذقية ب59 كم و63كم والاربعة الاخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين و4 هزات ضعيفة في تركيا”.

واضاف المركز ان “الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت احداها التي ضربت فلسطين الى عمق 92 كم.

المصدر: بيان