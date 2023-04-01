الفرع الاجتماعي لقطاع صيدا في حزب الله عرض الأسبوع الاول لنشاط لجان التكافل الاجتماعي

عرض الفرع الاجتماعي في قطاع صيدا في حزب الله “نشاط الاسبوع الرمضاني الاول للجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار ، والتي تعمل على تأمين الحصص التموينية والغذائية وجبات الإفطار اليومية بالإضافة الى التقديمات الصحية والمالية النقدية والألبسة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين”.

وأشار في بيان الى أن “أنشطة الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك توزعت بين ادوية، وحصص تموينية وغذائية ولحوم ومحروقات، توزيع البسة وتأمين استشفاء، وحل مشكلات، وعقد اجتماعين للجنة الاجتماعية، اضافة الى تقديم وجبات افطار، ومساعدتين ماليتين، واثنين دراسيتين، تامين فرص، عيادة مرضى زيارة عائلات متعففة، وتقديم واجب العزاء لاخرى، خدمة مسنين، تأمين اثاث منزل وسجاد، كما تضمنت تقديمات كتوزيع حليب اطفال، وتنظيم مأدبة إفطار وتوزيع حلوى ليبلغ عدد الانشطة 13970 نشاطا استهدف 15519 مستفيدا بتكلفة 16.252.000.000 ل.ل”، لافتا الى أن النشاط “شمل أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في تعمير عين الحلوة مدينة صيدا والغازية وحارة صيدا”.

وتوجه الفرع الإجتماعي للحزب في منطقة صيدا ب”الشكر الكبير لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف الى جانب اهلنا في تلك الظروف الصعبة”.