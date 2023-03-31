أصدر وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مذكّرةً حدد بموجبها عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة.

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وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية

وجاء في المذكّرة:

“بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيّما المادّة الرّابعة منه (تحديد أيّام التّدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،

استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة)،

بناءً على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسيّة في المدارس الرّسميّة على اختلاف أنواعها ومراحلها)،

بناءً على المذكّرة الإداريّة رقم 10/2023 تاريخ 29/3/2023 الصّادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلّقة بإقفال الادارات والمؤسّسات العامّة بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة،

تُقفل الثّانويات والمدارس والمعاهد الفنيّة الرّسميّة والخاصّة على اختلاف أنواعها ومراحلها، خلال الفترتَين التّاليتَين:

بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة، ابتداءً من صباح الجمعة الواقع فيه 7 نيسان 2023، ولغاية مساء الإثنين الواقع فيه 10 نيسان 2023.

بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحيّة الأرثوذكسيّة، ابتداءً من صباح الجمعة الواقع فيه 14 نيسان 2023، ولغاية مساء الإثنين الواقع فيه 17 نيسان 2023.

يمكن لمديري المدارس والثّانويّات والمعاهد الفنيّة الخاصّة أن تحدّد العطلة موضع البحث فيها، اعتبارًا من صباح الخميس الواقع فيه 6 نيسان 2023 ولغاية مساء الإثنين الواقع فيه 17 نيسان 2023، وذلك على ضوء ما أُنجز من البرامج التّعليميّة فيها اعتبارًا من بدء العام الدراسي الحالي.

وبهذه المناسبة، يتقدّم وزير التّربية والتّعليم العالي من جميع العاملين في التّربية والتّعليم، في القطاعَين الرّسمي والخاص، بأصدق التّمنّيات، ويثمّن عاليًا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدّور الوطني المطلوب منهم”.

المصدر: بريد الموقع