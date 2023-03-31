قطع الطريق امام مركز اوجيرو في صور احتجاجا على إطفاء سنترالات الانترنيت وال DSL وخطوط الهاتف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2023 - 19:16

قطع الطريق امام مركز اوجيرو في صور احتجاجا على إطفاء سنترالات الانترنيت وال DSL وخطوط الهاتف

منذ 2 ساعة 31 March، 2023
اوجيرو
لبنان

قطع شبان من اهالي صور والجوار الطريق العام امام مركز الاتصالات “اوجيرو” في المدينة بالاطارات المشتعلة وبمستوعبات النفايات، احتجاجا على إطفاء سنترالات خدمة الانترنيت وال DSL وخطوط الهاتف منذ ليل امس، بسبب الاضراب .

وطالب الاهالي اعطاء صور حقها اسوة بباقي المناطق، واستنكروا حرمان المدينة واهلها والجوار من الانترنيت وخدمة ال DSL وخطوط الهاتف عن منازلهم ومكاتبهم ومؤسساتهم والمستشفيات حيث حرمت المدينة من العمل، ما ادى الى حالة من التوتر والغضب.

وطالب الاهالي المسؤولين في الدولة ونواب المنطقة والاحزاب  ب”وضع حد للاستهتار بحياة الناس ولقمة عيشهم”، وحذروا من تفاقم الاوضاع وهددوا ب”نفاذ صبرهم والعصيان على الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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