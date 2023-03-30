تقرير مصور| أزمة اوجيرو الى مزيد من التأزم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 21:14

تقرير مصور| أزمة اوجيرو الى مزيد من التأزم

منذ 35 mins 30 March، 2023
لبنان

أزمةُ اضرابِ موظفي اوجيرو الى مزيدٍ من التأزمِ وعددُ السنترالات المتوقفةِ عن العملِ الى ارتفاع.

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