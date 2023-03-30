“لجنة الأسير سكاف” في “يوم الأرض”: للتمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدو

حيت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف” في بيان لها الخميس بمناسبة “يوم الأرض” الشعب الفلسطيني الصامد الصابر الذي يناضل ويقاوم يوميا الإحتلال بعزيمة وإرادة قل نظيرها. ولفتت الى ان “الاعتداءات اليومية من قبل قوات الإحتلال على الشعب الفلسطيني والمقدسات وآلاف الأسرى هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والأنظمة العربية التي عمدت إلى التطبيع العلني مع الكيان الغاصب”.

ودعت اللجنة “الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف وقفة ضمير ومساندة الشعب الفلسطيني بالإمكانات كافة لمواجهة مخططات وجرائم العدو التي ينفذها بحق الأطفال والشيوخ والنساء على أرض فلسطين الحبيبة”، وأكدت على “ضرورة التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة والكفاح المسلح في مواجهة العدو، لأن التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة والعمليات الفدائية التي بفضلها ستتحرر كامل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام