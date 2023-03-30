المرابطون في “يوم الارض”: تحرير فلسطين لا يكون إلا بالمقاومة

اعتبرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان لها الخميس أن “يوم الأرض هو يوم مفصلي في تاريخ النضال الفلسطيني، وكل يوم من كفاحهم هو يوم الأرض”.

واكد البيان أن “تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، والقدس الشريف عاصمتها، لا يحرر إلا بالمقاومة، ولا يحرر إلا بما يفعله هؤلاء الشباب والشابات أبناء فلسطين، الذين نراهم يبدعون في إدارة الصراع والاشتباك الدائم، ضد هؤلاء اليهود على أرض وطنهم”.

واضاف البيان “نحن على اقتناع تام بأن هذه التضحيات، وفاتورة الدم الطاهر لشعب الجبارين وفدائييه البواسل، سيكون نتيجتها الحتمية التاريخية هو التحرير الكامل لفلسطين”، وتابع “كما نقول دائماً يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب بهؤلاء الشباب على أرض فلسطين الحرة العربية”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام