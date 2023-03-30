المديرية العامة للأحوال الشخصية أعلنت تجميد القوائم الإنتخابية النيابية النهائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2023 - 14:42

المديرية العامة للأحوال الشخصية أعلنت تجميد القوائم الإنتخابية النيابية النهائية

منذ 2 ساعة 30 March، 2023
المديرية العامة للأحوال الشخصية
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان في بيان لها الخميس تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣.

وقال البيان “بناء على أحكام المادة ٣٥ من القانون الرقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦ /٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣”.

واشار البيان الى انه “يحق لأي شخص، إعتباراً من نهار الإثنين في ٣/٤/٢٠٢٣، الإستحصال على نُسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على  أقراص مدمجة تتضمن القوائم الإنتخابية النهائية الخاصة بكُل دائرة إنتخابية صُغرى، لقاء بدل يساوي٣٠٠،٠٠٠ ل.ل يُستوفى بطوابع مالية، أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم (على سبيل المثال ……..OMT ، Wish Money، Bob finance)  “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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