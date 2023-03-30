المديرية العامة للأحوال الشخصية أعلنت تجميد القوائم الإنتخابية النيابية النهائية

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان في بيان لها الخميس تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣.

وقال البيان “بناء على أحكام المادة ٣٥ من القانون الرقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦ /٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣”.

واشار البيان الى انه “يحق لأي شخص، إعتباراً من نهار الإثنين في ٣/٤/٢٠٢٣، الإستحصال على نُسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الإنتخابية النهائية الخاصة بكُل دائرة إنتخابية صُغرى، لقاء بدل يساوي٣٠٠،٠٠٠ ل.ل يُستوفى بطوابع مالية، أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم (على سبيل المثال ……..OMT ، Wish Money، Bob finance) “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام