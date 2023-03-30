الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة الحرارات الدنيا، لذلك نحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1300 متر.

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة حتى صباح غد الجمعة حيث يستقر تدريجيا ويتحول الى طقس ربيعي، معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 الى 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم نهارا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع احتما أمطار متفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال المساء فيتحول الى غائم جزئيا.

الجمعة: غائم جزئيا مع احتمال لأمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة الحرارات الدنيا ، لذلك نحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الجبلية والداخلية التي على ارتفاع 1300 متر.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 12 درجة، في الداخل من 3 إلى 9 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا ، سرعتها بين 10 و35 كم/س .

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65 %.

حال البحر: مائج يتحول الى متوسط ارتفاع الموج نهارا، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام