اشتباكات بين مقاومين وقوات العدو الاسرائيلي.. واعتقال 3 فلسطينيين بالضفة المحتلة

أصيب فجر اليوم الخميس شابين فلسطينيين برصاص جيش العدو الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة قباطية والزبابدة وجبع في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات العدو.

وأفادت مصادر فلسطينية “بإصابة شابين احداهما في الفخذ جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص نحوهم، وتم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا التخصصي”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في قباطية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن كبلت يداه وأعصمت عيناه”.

وتابعت المصادر “اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المعززة بالآلات العسكرية، حيث أطلق المقاومين اتجاه القوات المقتحمة وابلاً من الرصاص وتفجير عبوات محلية الصنع”، واضافت “انتشرت عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن خلال الاقتحام الذي استمر لأكثر من نصف ساعة”، ولفتت الى ان “جيش العدو دفع بتعزيزات عسكرية من حاجز دوتان تجاه البلدة”.

من جهته، أعلنت سرايا القدس – مجموعات قباطية أن “مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة أثناء تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في أكثر من محور”.

يُشار إلى سرايا القدس_ كتيبة جنين، قد اعلنت مساء الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال في بلدة اليامون شمال غربي جنين، وأكدت أن “الاستهداف حقق إصابات مباشرة بين صفوف جنود الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم