“تجمع العلماء”: للرد على اعتدءات العدو الاسرائيلي وردعه

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الاربعاء “قيام العدو الصهيوني بالاعتداء على السيادة اللبنانية من خلال مسيرة اجتازت الحدود وألقت قنبلة دخانية على مواطنين لبنانيين يسهرون في أحد المقاهي ما عرضهم للخطر، وكذلك قيام قوات العدو الصهيوني بخرق المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات”.

ودعا التجمع “للرد بأسرع وقت ممكن على الاعتداءات الاسرائيلية، كي لا يتمادى العدو في قابل الأيام في ممارساته ويؤثر ذلك على حالة الاستقرار والطمأنينة والأمن التي تشهدها منطقة الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة”.

وتوجه التجمع “بالتحية للمهرجان الذي نظمه إعلاميون في غزة بعنوان سنفطر في القدس تلبية للدعوة التي أطلقها المرابطون المقدسيون للافطار في ساحات المسجد الأقصى وهذه الفاعلية من الأهمية بمكان للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بالقدس وهي تعبير عن القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني وقدرته على تحقيق التحرير الذي بات قريبا وقريبا جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام