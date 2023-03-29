4G قريباً على القمر هذا العام!

تجري شركة Nokia استعدادات لإطلاق شبكة اتصالات الجيل الرابع على القمر في وقت لاحق من العام الجاري، وسط آمال بأن يسهم ذلك في تعزيز الاستكشافات القمرية.

وصرح مسؤول في الشركة الفنلندية في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الشركة ستطلق شبكة الإنترنت على متن صاروخ تابع لـ SpaceX خلال الأشهر المقبلة.

ومن المقرر تشغيل الشبكة بواسطة محطة أساسية مجهزة بهوائي ومثبتة على المسبار القمري Nova-C، والمصمم من قبل شركة الفضاء الأميركية Intuitive Machines.

هذا ومن المرتقب هبوط شبكة الجيل الرابع على فوهة شاكلتون التي تقع عند القطب الجنوبي للقمر. وشددت Nokia على أن التكنولوجيا مصممة لتحمل ظروف الفضاء القاسية، فيما من المقرر استخدامها في مهمة Artemis 1 التابعة لناسا.

ويعد الهدف من جلب إنترنت الجيل الرابع إلى القمر هو معرفة المزيد حول إمكانيات أن يعيش الإنسان هناك.

ومن أجل القيام بذلك سيكون من الضروري تحسين خدمة الاتصال والتواصل ما بين رواد الفضاء ومراكز التحكم بهم على الأرض.

ومن ضمن الأشياء التي تأمل Nokia تحقيقها عبر هذا الإطلاق هو العثور على الجليد على القمر، إذ أصبح جزء كبير من سطح القمر جافاً الآن.

لكن الرحلات الأخيرة غير المأهولة إلى القمر أسفرت عن اكتشافات لمخلفات جليدية عالقة في فوهات حول القطبين.

المصدر: cnbcarabia