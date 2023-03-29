العدو الإسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت الجيش اللبناني في بيان لها إنه “بتاريخ 28 / 3 / 2023 اعتباراً من الساعة 1.13 ولغاية الساعة 5.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 500 متر”، وتابعت “ما بين الساعة 7.30 والساعة 7.47، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 388 مترا”.

واضاف البيان انه “ما بين الساعة 8.34 والساعة 9.12، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 370 مترا”، وتابع “ما بين الساعة 10.25 والساعة 11.09، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 351 مترا”، ولفت الى انه “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام