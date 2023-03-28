واشنطن تنفي تمويل الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو

نفت وزارة الخارجية الأمريكية ما يتم تداوله بشأن “تمويل إدارة الرئيس جو بايدن للاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في “إسرائيل””.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إنه “بينما تدعم الإدارة قرار نتنياهو بتجميد الإصلاح القضائي، فإنها لم تدعم الحركة المناهضة لقانون إصلاح القضاء”، مضبفاً “نرحب بهذا الإعلان كفرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية. والتسوية هي بالضبط ما كنا نطالب به، ونواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.

وأكد المتحدث أنه “فيما يتعلق بمزاعم تمويل إدارة بايدن للمنظمات المناهضة للإصلاح، أن التمويل الأمريكي للمجموعات التي احتجت الآن ضد قانون الإصلاح القضائي قد انتهى في أواخر العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الأخيرة”، موضحاً أن “منظمة “الحركة من جودة الحكم في إسرائيل” هي منظمة غير حكومية، وقد تلقت منحة متواضعة من وزارة الخارجية بدأت خلال الإدارة السابقة، وآخر صرف للأموال جاء في أيلول/سبتمبر من عام 2022، قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ودعمت هذه المنحة برنامجا تعليميا لمدارس القدس”، على حد تعبير باتيل.

وكان نجل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، اتهم في وقت سابق الإدارة الأمريكية “بتمويل الاحتجاجات لإسقاط حكومة والده، والتوصل لاتفاق مع إيران”.

المصدر: روسيا اليوم