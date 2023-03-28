الشرطة البرتغالية: عدد من الضحايا في هجوم على مركز إسلامي في العاصمة لشبونة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2023 - 14:30

الشرطة البرتغالية: عدد من الضحايا في هجوم على مركز إسلامي في العاصمة لشبونة

منذ 34 mins 28 March، 2023
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