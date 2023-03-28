بالفيديو| طالبة سابقة تقتل 6 أشخاص بينهم 3 اطفال في هجوم على مدرسة في الولايات المتحدة

افادت “وكالة الصحافة الفرنسية” ان طالبة سابقة مدججة بالسلاح أقدمت على قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في هجوم خططت له مسبقا على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة، قبل أن ترديها الشرطة.

وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك:” إن المشتبه بها هي أودري هيل وتبلغ 28 عاما”.

وأضاف دريك أن هيل تركت وراءها بيانا وخرائط للمدرسة توضح بالتفصيل نقاط المراقبة والدخول والخروج، وكانت “مستعدة لمواجهة مع سلطات إنفاذ القانون”.

وكشف في مقابلة مع شبكة “ان بي سي نيوز” أن المشتبه بها كانت على الأرجح تخطط لهجوم أوسع، حيث أن البيان “يشير إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار في مواقع عدة، وبينها المدرسة”.

واقتحمت هيل ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس مدخلا جانبيا لمدرسة “ذا كوفننت”، وهي أكاديمية مسيحية، وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار، وفقا للشرطة.

وذكرت الشرطة أن الضحايا الست هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة، في حين البالغين الثلاثة الذين قتلوا تراوح أعمارهم بين 60 و61 عاما.

وإحدى الضحايا هي كاثرين كونس، رئيسة المدرسة بحسب الموقع الالكتروني للأكاديمية.

وقالت الشرطة إن عناصرها هرعوا إلى مكان الحادث خلال 15 دقيقة فقط من تلقي أول مكالمة طوارئ قرابة الساعة 10,00 صباحا (15,00 ت غ)، حيث حصل الاشتباك مع مطلقة النار.

المصدر: ا ف ب+مواقع