مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار الاحد 26-3-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 21:48
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مجموعات من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: قوات العدو قامت بإفراغ المسجد من المصلين والمعتكفين بالقوة لتأمين اقتحامات المستوطنين
مقاومون فلسطينيون يستهدفون فجرا مجموعة من قوات الاحتلال بصليات من الرصاص عند مستوطنة "نتساني عوز" غرب مدينة طولكرم
قوات الاحتلال تعتقل 3 أشخاص من مخيم نور شمس بطولكرم من داخل منزل عائلة الشهيد سيف الدين أبو لبدة قبل أن تنسحب من المخيم
سرايا القدس- كتيبة طولكرم: مجاهدونا تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال وأمطروهم بالرصاص بهدف اخراجهم من مخيم نور شمس
نادي الأسير: الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 50 يوماً بدأ يتقيأ الدم ويعاني من آلام شديدة في أنحاء جسده
وزير الحرب الصهيوني: أدعو نتنياهو إلى تجميد خطة الاصلاحات القضائية فوراً مدة شهر لما تشكله من خطر مباشر على الأمن
إعلام العدو: نتنياهو يستعد لإقالة وزير دفاعه بعدما دعا الأخير علناً إلى وقف "حملة الإصلاح القضائي"
اعلام العدو: تل ابيب تشهد أكبر تظاهرة منذ انطلاق التظاهرات ضد حكومة نتنياهو والتعديلات القضائية
الجامعة العربية تحدد موعد انعقاد القمة العربية المقبلة بدورتها الـ32 في 19 مايو/أيار المقبل في السعودية
وزراء خارجية الدول الخليجية في رسالة لوزير الخارجية الأميركي: ندين تصريحات وزير المالية الصهيوني بإزالة حوارة من الوجود
موظفو هيئة أوجيرو يواصلون إضرابهم وتوقف الاتصالات والانترنت في العديد من المناطق نتيجة تعطل عدد من السنترالات
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: على الزعامات السياسية والروحية الخروج من سرطان الطائفية الذي فتك ويفتك بالبلد
الخارجية الايرانية تدين الهجوم العدواني والإرهابي للجيش الأميركي على أهداف مدنية في مدينة دير الزور السورية
الخارجية الايرانية: ادعاء اميركا بالتواجد في سوريا لمحاربة داعش مجرد ذريعة لاستمرار الاحتلال ونهب الثروات الوطنية لسوريا
القوات الأميركية تنقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط السوري المسروق باتجاه قواعدها في العراق
مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية إحياءً لليوم الوطني للصمود في الذكرى الثامنة للعدوان
بيان مسيرات اليوم الوطني للصمود: نعلن للعالم تمسكنا بقضيتنا العادلة ونحذر تحالف العدوان من استمراره في العدوان والحصار
بيان مسيرات اليوم الوطني للصمود: الحرب العدوانية على الشعب اليمني هي عدوان ظالم ولا مبرر لها ولا مشروعية
المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: الانتهاء من صياغة مسوَّدة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد
الخارجية الأميركية: قطع هندوراس علاقاتها مع تايوان قرار سيادي ونحن نشجع كل الدول على توسيع علاقاتها مع تايبيه
الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس بعد ساعات من قطع علاقاتها مع تايوان
متحدث باسم الناتو: خطاب روسيا عن الاسلحة النووية خطير وغير مسؤول ونحن متيقظون ونراقب الموقف
رويترز عن صحيفة بيلد الألمانية: قتيلان جراء إطلاق نار في مدينة هامبورغ
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار الاحد 26-3-2023
منذ 2 ساعة
26 March، 2023
لبنان
مقدمة نشرة اخبار قناة المنار المسائية ليوم الاحد 26-3-2023
مقدمة نشرة اخبار المنار
مقدمة نشرة الاخبار
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