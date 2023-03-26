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March 26 2023 - 16:00

البرهان: نعمل على بناء جيش مهني

منذ 2 ساعة 26 March، 2023
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتارئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهانح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان
السودان - عربي وإقليمي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد، إنه “يعمل على بناء جيش مهني لا يتدخل في العملية السياسية في البلاد”.

واعتبر البرهان، خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، أن “الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة”، مشيرا إلى أن “الفرصة مواتية الآن لإصلاح جميع أجهزة الدولة”.

وأكد البرهان التزامه “بعدم الوقوف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة”، لافتة إلى أنه “يريد لأي سلطة مدنية قادمة أن تكون القوات المسلحة تحت خدمتها”.

بدوره، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في كلمته إلى أن “يشمل الإصلاح كافة أجهزة الدولة”، مؤكدا أن “هدف الجميع الوصول إلى جيش مهني موحد”، مضيفا أن “قوات الدعم السريع أنشأت وفقا لقانون ينظم عملها”.

المصدر: روسيا اليوم

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