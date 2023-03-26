كيف سيكون طقس بداية الأسبوع المقبل؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاثنين، حيث يستقر تدريجيا. يتأثر لبنان إبتداء من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي إلى عودة الطقس المتقلب مع أمطار ورياح ناشطة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. يتحول الطقس اعتبارا من بعض الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات فتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتد خلال الليل لتصل إلى ما يقارب (65 كلم/س)، خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة تشتد سرعة الرياح فتتخطى ال 80كم/س، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 200 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 16 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 9 إلى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

المصدر: الوكالة الوطنية