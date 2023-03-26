الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد بالرد على تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب: لدينا أسلحة كثيرة لم نستخدمها بعد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2023 - 00:48

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد بالرد على تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب: لدينا أسلحة كثيرة لم نستخدمها بعد

منذ 5 ساعة 25 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة