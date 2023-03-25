أكثر من 480 مسجداً تعرض للتدمير من قبل قوى العدوان في محافظة صعدة اليمنية

لم تسلم المساجد من إستهداف قوى العدوان السعودي الأميركي، فقد دمر ما يزيد عن 481 مسجداً، تراوحت بين التدمير الكلي والجزئي، منها مساجد تراثية إما بشكل كلي أو بشكل جزئي.

ودّمرت غارات العدوان 120 مسجداً بشكل كلّي، و361 مسجداً بشكل جزئي، توزعت بين مديريات حيدان وساقين، ومجز وسحار ومركز المحافظة، وباقي المديريات، اضافة الى استهداف 3 مقابر وشواهد للشهداء.

والجدير بالذكر أن هناك مساجد دمرها العدوان في المديريات الحدودية، حال قصفه المستمر عليها من وصول المهندسين والعمال وفرق الترميم إليها، فيما عمد التحالف الى تدمير مبنى مكتب الأوقاف ما أدى إلى تلف الكثير من الأصول والأعيان التابعة له. ولا تزال أثار التدمير وتمزيق المصاحف، شاهداً على ثماني سنوات من الانتهاكات التي تتعرّض لها دور العبادة والأماكن التراثية في اليمن.

المصدر: يونيوز