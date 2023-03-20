النائب يحيى: على اللبنانيين الاستفادة من الأجواء الإقليمية الإيجابية

اعتبر النائب اللبناني محمد يحيى أن “الاتفاق الذي تمَّ إبرامُه اخيرا في الصين بين السعودية وإيران يُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح”، وتابع “كما أنّ تباشير عودة الشقيقة سوريا إلى الحضن العربي هي خطوة، على درجة كبيرة من الأهمية، وتتكامل مع الخطوة الأولى”.

ورأى يحيى في بيان له الاثنين ان “هذه الأجواء الايجابية، التي ستتمُّ ترجمتها عملانيا والتي تُبشّر بالخير، يجب أن تُشكّل حافزا للبنانيين كي يستفيدوا منها، لا سيما في ظلّ التدهور المريع والمتسارع للعملة الوطنية، حيث باتت غالبية اللبنانيين عاجزة عن توفير أدنى مقوّمات العيش الكريم”، واضاف “لعل إنجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، يمثل الخطوة الأولى في هذا المجال، وقبل الوصول إلى الإرتطام الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام