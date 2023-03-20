بمبلغ 7 مليارات ريال.. الرئيس المشاط يدشن مشاريع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء

دشن الرئيس مهدي المشاط، اليوم الأحد، مشاريع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، بمبلغ 7 مليارات ريال.

وقال الرئيس المشاط خلال زيارته للهيئة “أتينا لندشن مشاريع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك بمبلغ 7 مليارات ريال، وهذا يبعث السرور والارتياح لدى أسر الشهداء العظماء التي تستحق منا كل الاهتمام والرعاية”.

وعبر الرئيس المشاط، عن الشكر للهيئة على الجهود التي قامت بها والذي انعكس أثره من خلال العطاء المستمر لأسر الشهداء.

وأضاف “نتشرف بخدمة أسر جميع شهداء الواجب المقدس، وتقديم كل ما يمكننا تقديمه لهم، ويحز في نفوسنا عندما نسمع أو نلاحظ أن هناك قصور في الاهتمام بهذه الأسر”.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أن مهمة قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، إنسانية بالدرجة الأولى، ما يتطلب تكثيف الجهود والإسراع بتلافي السلبيات الموجودة في الماضي.

وقال الرئيس “الشهداء العظماء قدموا أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الدين والوطن، والمسؤولية والمهمة الإنسانية بالدرجة الأولى وديننا يحتم علينا الاهتمام والرعاية بأسرهم، كأقل واجب إزاء ما قدموه من تضحيات”.

وحث الرئيس المشاط الهيئة على مواصلة الجهود والاستمرار في خدمة أسر الشهداء العظماء، مؤكدا الحرص على معالجة كل الصعوبات التي تواجهها الهيئة في الميدان لتقديم أفضل الخدمات لأسر الشهداء.

المصدر: المسيرة