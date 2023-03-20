تقرير مصور | موظفو الادارة العامة يمددون اضرابهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 01:14

تقرير مصور | موظفو الادارة العامة يمددون اضرابهم

منذ 4 ساعة 19 March، 2023
وزارة المالية
تقارير مصورة - لبنان

رابطةُ موظفي الادارة العامة تمددُ اضرابَها لاسبوعين اضافيين.

المصدر: قناة المنار

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