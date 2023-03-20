تقرير مصور | موظفو الادارة العامة يمددون اضرابهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2023 - 01:14
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلتقي وفداً من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري
الطرفان بحثا التطورات في المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية
قوات الإحتلال تعتقل مقاوماً فلسطينياً بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في حوارة أصيب على أثرها صهيونيان أحدهما بحالة خطرة
إعلام العدو يقول إن منفذ العملية نصب كميناً للصهاينة واستهدف مركبتهم من مسافة صفر ولم يطلق النار تجاه أطفال كانوا داخلها
حركة الجهاد تبارك عملية حوارة وتعتبرها رداً مشروعاً على جرائم الإحتلال وآخرها اليوم في ريف دمشق وقبل يومين في جنين
حركة حماس: من حق شعبنا الرد على جرائم الاحتلال بكل الوسائل والانتفاضة تزداد قوة ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها
المشاركون في اجتماع شرم الشيخ بين الصهاينة ومسؤولين من السلطة الفلسطينية يؤكدون التزامهم بـ "تعزيز الاستقرار"
حركة حماس: نرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء ومصلحتنا المباشرة هي تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال
الجبهة الشعبية وحركة الجهاد: لقاء شرم الشيخ مخطط للإجهاز على الوحدة التي جسدها مقاتلونا ويحرف المسار عن مواجهة الاحتلال
حزب الله يدين عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد علي رمزي الأسود في ريف دمشق
حزب الله: عمليات اغتيال القادة في حركات المقاومة لن تحقق للعدو الأهداف التي يسعى لها بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا
حزب الله: المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام وفصائل المقاومة قادرة على جعل العدو يدفع ثمناً غالياً لجرائمه
الرئيس السوري يزور الإمارات في ثاني زيارة له منذ الزلزال ويجري مع محمد بن زايد "مباحثات إيجابية لدعم العلاقات وتنميتها"
المستشار الدبلوماسي الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي
علي شمخاني يزور العراق ويبحث مع المسؤولين في بغداد الأنشطة العدوانية التي تقوم بها عناصر إرهابية في اقليم كردستان
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوقع مع نظيره العراقي محضراً أمنياً يهدف إلى التنسيق في حماية الحدود المشتركة
شمخاني: تطبيق الاتفاقية الأمنية يحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية على الحدود ويوفر أسس التنمية الشاملة للعلاقات
قاسم الأعرجي: الاتفاق يخدم مصالح البلدين والعراق لن يسمح باستخدام أراضيه لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرحب بدعوة الملك السعودي له لزيارة الرياض ويؤكد استعداد طهران تعزيز التعاون الثنائي
وزير الخارجية الإيرانية يحذر من أن إرسال الغرب أسلحة لنظام كييف لا يسهم في حل الأزمة الأوكرانية بل يطيل أمدها ويعقدها
حسين أمير عبداللهيان يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
الرئيس الروسي: العلاقات الروسية - الصينية هي حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي ونموذج لتعاون القوى الرئيسية
بوتين: روسيا لن تقبل بالعقوبات غير المشروعة من جانب واحد وترحب باستعداد الصين للعب دور بناء في تسوية الأزمة في أوكرانيا
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الصين بشأن أوكرانيا غير مقبولة
جون كيربي: من الواضح أن الصين تدعم روسيا فهي لم تدن الحرب ولم تطبق العقوبات وهما تزعزعان النظام الدولي القائم
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: الذين ينتظرون الإشارات من الخارج ويهربون من التفاهم لا يريدون رئيسا للجمهورية في لبنان
أحمد أبو الغيط يناقش مع بوغدانوف أزمة الشغور الرئاسي في لبنان وتدهور الأوضاع في فلسطين والتطورات الإيرانية والتركية
القوات اليمنية تكشف حصاد 8 سنوات من الصمود: نفذنا أكثر من 6700 هجوم و6527 تصدياً ودمرنا وأعطبنا أكثر من 18397 آلية
العميد يحيى سريع: سلاح الجو المسير نفذ 12009 عملية وعدد عمليات الدفاع الجوي بلغ 4585 بينها اسقاط طائرات حربية
كوريا الشمالية تعلن إجراء مناورات في محاكاة لهجوم نووي تكتيكي مضاد وزعميها يدعو للإستعداد لشن هجمات نووية لردع أي عدوان
الأطراف السودانية تتفق على توقيع الدستور الانتقالي في 6 نيسان المقبل وبدء تشكيل مؤسسات السلطة يوم 11 من نفس الشهر
الاستخبارات التركية تعلن قتل قيادي في الوحدات الكردية "محمد يلدريم" اثر عملية أمنية في الشيخ مقصود في حلب شمال سوريا
تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على نظام التقاعد الذي أقره ماكرون عشية اقتراع حاسم في مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة بورن
مقتل 9 رعايا صينيين في هجوم نفذه مسلحون على موقع لاستغلال الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى
مقتل جنديين في المكسيك اثر تبادل لإطلاق النار أعقب كميناً نصبه مسلحون أدى أيضاً إلى مقتل 5 من أفراد المجموعة
تقرير مصور | موظفو الادارة العامة يمددون اضرابهم
منذ 4 ساعة
19 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
رابطةُ موظفي الادارة العامة تمددُ اضرابَها لاسبوعين اضافيين.
المصدر:
قناة المنار
اضراب موظفي الادارت العامة
الازمة الاقتصادية في لبنان
رابطة موظفي الدولة
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