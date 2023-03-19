حزب الله: اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن يحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها

دان حزب الله في بيان عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد علي رمزي الأسود.
وتقدم الحزب في بيانه من الاخوة في قيادة الحركة وذوي الشهيد بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى ان يسكنه فسيح جنانه ويحشره مع الشهداء والصالحين.
واعتبر البيان ان هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقت يعاني فيه كيان العدو من ضربات المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيش حالة انقسام داخلية لا سابق لها، وبالتالي فإن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن تحقق للعدو الاهداف التي يسعى لها، بل انها تزيد وعي شعوب أمتنا.
ورأى حزب الله في بيانه ان المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للاجرام والارهاب، وان فصائل المقاومة ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمنا غاليا لجرائمه وعدوانه.
المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله