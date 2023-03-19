حزب الله: اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن يحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها

دان حزب الله في بيان عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود.

وتقدم الحزب في بيانه من الاخوة في قيادة الحركة وذوي الشهيد بأحر التعازي ‏والمواساة، سائلا الله تعالى ان يسكنه فسيح جنانه ويحشره مع الشهداء والصالحين.‏

واعتبر البيان ان هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقت يعاني فيه كيان ‏العدو من ضربات المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيش حالة انقسام داخلية لا سابق ‏لها، وبالتالي فإن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن تحقق للعدو ‏الاهداف التي يسعى لها، بل انها تزيد وعي شعوب أمتنا.‏

ورأى حزب الله في بيانه ان المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للاجرام والارهاب، وان فصائل المقاومة ‏ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمنا غاليا لجرائمه وعدوانه.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله