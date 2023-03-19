رويترز: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2023 - 11:26

رويترز: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية

منذ 3 ساعة 19 March، 2023
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