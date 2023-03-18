مزارعو الخضار في الجنوب: مشاكل القطاع الزراعي تعود للإهمال المزمن من الدولة

شدد المجلس التنفيذي لـ”نقابة مزارعي الخضار في الجنوب” في بيان له السبت على أن “مشاكل القطاع الزراعي تعود إلى الإهمال المزمن من الدولة وعدم وجود استراتيجية لتطويره وغياب الدعم الحكومي للزراعة والمزارعين”.

وأكد البيان على “أهمية الاكتفاء الغذائي الذاتي لأي مجتمع يريد الحفاظ على أمنه المعيشي”، وناشد “تجار الفاكهة والخضار ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك عدم رفع الاسعار ومصلحة حماية المستهلك اتخاذ خطوات عملية لمراقبة الاسعار، والنقابة مستعدة لرفد المصلحة بالكادر البشري المتطوع في حال طلبت ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام