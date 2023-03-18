بالفيديو | زوجة زيلنيسكي: أوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم! – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2023 - 00:08

بالفيديو | زوجة زيلنيسكي: أوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم!

منذ 3 ساعة 17 March، 2023
زوجة زيلنيسكي: امرأة أوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم!
أخبار دولية - اوكرانيا

روت زوجة الرئيس الأوكراني إلينيا زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.

زوجة زيلينسكي، وخلال مقطع مصور خلال اللقاء التلفزيوني، قالت لكلينتون، إن امرأة اوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم.

ولاقت تصريحات زيلينسكا، سخرية كبيرة حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب توفير المال وشراء علب الطماطم وارسالها لأوكرانيا أو علب من المخلل بدل الأسلحة، في حال لم يتم اسقاط الطائرات بها يمكن تناولها.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة