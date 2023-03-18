بالفيديو | زوجة زيلنيسكي: أوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم!

روت زوجة الرئيس الأوكراني إلينيا زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.

زوجة زيلينسكي، وخلال مقطع مصور خلال اللقاء التلفزيوني، قالت لكلينتون، إن امرأة اوكرانية أسقطت طائرة بدون طيار روسية بعلبة من الطماطم.

ولاقت تصريحات زيلينسكا، سخرية كبيرة حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب توفير المال وشراء علب الطماطم وارسالها لأوكرانيا أو علب من المخلل بدل الأسلحة، في حال لم يتم اسقاط الطائرات بها يمكن تناولها.

المصدر: مواقع