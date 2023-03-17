لقاء سعودي فرنسي.. لبحث الاستحقاق الرئاسي اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2023 - 20:44

لقاء سعودي فرنسي.. لبحث الاستحقاق الرئاسي اللبناني

منذ 14 mins 17 March، 2023
تقارير مصورة - لبنان

لقاءٌ سعوديٌ – فرنسي في باريس لبحثِ الاستحقاقِ الرئاسي اللبناني.

المصدر: قناة المنار

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