لقاء سعودي فرنسي.. لبحث الاستحقاق الرئاسي اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2023 - 20:44
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لقاء سعودي فرنسي.. لبحث الاستحقاق الرئاسي اللبناني
منذ 14 mins
17 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
لقاءٌ سعوديٌ – فرنسي في باريس لبحثِ الاستحقاقِ الرئاسي اللبناني.
المصدر:
قناة المنار
الاستحقاق الرئاسي
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