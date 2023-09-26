“الإشتراكي والجماعة الاسلامية”: لانجاز الاستحقاق الرئاسي خلال الحوار

عقدت قيادتا “الحزب التقدمي الإشتراكي والجماعة الاسلامية” في لبنان الثلاثاء اجتماعا مركزيا حضره من التقدمي أمين السر العام ظافر ناصر ومفوضين ومسؤولي القطاعات والمناطق، ومن الجماعة رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، وأعضاء المكتب ومسؤولي المناطق والقطاعات، وتم البحث في العلاقة بين الطرفين وتعزيز التعاون.

واثر الاجتماع، صدر بيان مشترك تم في خلاله “التشديد على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت من خلال الحوار كسبيل وحيد متاح، والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحديا لأحد، قادر على تقديم رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة، متابعة التنسيق بمستوياته الفعالة بما ينعكس مزيدا من العمل المشترك في مجالات تثبيت شبكة أمان اجتماعي ومناطقي، والتصدي لأي محاولات فتنة أو إشكالات قد تحصل في ظل الظروف القاسية الراهنة”.

وشدد المجتمعون على “الأهمية القصوى لحماية قطاعات وإدارات الدولة ومؤسساتها في ضوء الاستعصاء الحاصل من قبل بعض القوى المتمترسة خلف مواقفها التي تؤدي الى تعميق الأزمة وتعجيل الانهيار، إيلاء الملف التربوي الاهتمام الكامل لجهة مطالبة الحكومة بضرورة تأمين كل مستلزمات العام الدراسي وتحميلها مسؤولية إعطاء المعلمين والأساتذة حقوقهم بالحد المعقول، وتأمين كل حاجات الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام