بالفيديو | الدفاع الروسية تنشر اللقطات الأولى لاستخدام مركبة “تايفون” متعددة المهام

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة اللقطات الأولى لاستخدام مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز “تايفون” (Typhoon-VDV) من قبل المظليين الروس في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

واعلنت الدفاع الروسية في بيان مرفق بالفيديو “اكتشفت مجموعة الاستطلاع التابعة للقوات المحمولة جوا معقل فصيلة القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة طائرات بدون طيار”.

وتابعت “للاستيلاء على المعقل، تقدمت مفرزة هجومية من مظليين أوليانوفسك على المركبات المدرعة متعددة الأغراض من طراز Typhoon-VDV. عند الاقتراب من أدنى مسافة قريبة من مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا، قام المظليين بقمع نقاط إطلاق النار في التشكيلات الأوكرانية بنيران مدفع أوتوماتيكي 30 ملم. بعد السيارة المدرعة، هبطت مفرزة هجومية من “المشاة المجنحة”، والتي أكملت هزيمة القوميين”.

المصدر: مواقع