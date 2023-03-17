بالفيديو | جيش العدو يلقي قنابل ضوئية ويفعّل الإضاءة الحمراء عند الحدود مع لبنان

توقفت التحركات المعادية لجيش الإحتلال على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بعد إعلان العدو عن انتهاء الحدث في المنطقة. وقال إعلام العدو إنه وبعد عمليات البحث تبين عدم وجود ما يدعو للقلق على الحدود. وأوضح أنه في ظل التوترات على الحدود فإن سرية المظليين من الكتيبة 101 وبعد مراحل التدريب استدعيت لتعزيز الحدود الشمالية.

وكان جيش العدو قد ألقى 7 قذائف ضوئية من عيار 155 ملم في أجواء الحدود في منطقة “هرمون”، بين بلدة رميش ويارون إنطلاقاً من مرابضه في “بركة ريشة”، سقطت إحداها داخل الأراضي اللبنانية، بذريعة الاشتباه بعملية تسلل.

كما فعّل العدو الإضاءة الحمراء على كافة أبراج التجسس العملاقة في كافة مواقع الأمامية على طول الحدود مقابل عيتا الشعب ورميش ويارون، في ظل حركة آليات لافتة قرب الحدود في المناطق المذكورة.

المصدر: مراسل المنار + اعلام العدو