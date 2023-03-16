اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور.. ووزير حرب العدو: عملية مجدو معقدة وذات خيوط عديدة

اعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي أن قواته اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصاً تسلّل إلى فلسطين المحتلة من لبنان، لافتاً الى أن اليونيفيل لم تلاحظ أيّ عبور للخط الأزرق في الأيّام الأخيرة. واضاف، ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العامّ اللواء أرولدو لاثارو، يحثّ على استخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنّب سوء الفهم وتقليل التوتّرات.. وفق تعبيره.

وقبل قليل، افادت وسائل إعلام الاحتلال، ان وزير حرب العدو وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال تفقدوا الحدود شمال فلسطين المحتلة مع لبنان لتقييم الاوضاع الامنية، ونقل عن الوزير الصهيوني قوله ان “عملية مجدو معقدة وذات خيوط عديدة”، وفي تعبيره.

ويوم أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوة أمنية قتلت شخصًا تسلل من لبنان ونفذ تفجيرًا بعبوة ناسفة جنوب حيفا. وذكر المتحدث باسم جيش العدو أنّ التحقيق الأولي أظهر أنّ شخصاً تسلَّل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية، ونفذ هجوماً بعبوة ناسفة قرب مفترق مجيدو أدت لاصابة مستوطن بجروح خطرة، وقام بتوقيف سيارة، وطلب من السائق قيادتها شمالًا. وأضاف بأنّه يتم إجراء تحقيقٍ موسع حول العملية.

المصدر: موقع المنار