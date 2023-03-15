شمخاني يزور الإمارات الخميس

يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، دولة الإمارات يوم غد الخميس.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أن شمخاني سيصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الخميس، ردا على زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان إلى طهران وبدعوة رسمية منه.

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي شمخاني، بنظيره الإماراتي، وكبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيرافقه في هذه الزيارة، وفد كبير من المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والأمنيين الإيرانيين.

يأتي ذلك عقب أيام على إعلان إيران والسعودية استعادة العلاقات بوساطة صينية بين البلدين بعد 7 سنوات من القطيعة، وعزمهما إعادة فتح السفارات المتبادلة في مهلة أقصاها شهران.

المصدر: وكالة مهر