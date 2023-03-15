بالفيديو | الرئيس الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالساحة الحمراء في موسكو

وضع الرئيس السوري بشار الأسد، الموجود حاليا في موسكو في زيارة عمل، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة الإسكندر في الساحة الحمراء في موسكو.

وبعد وضع إكليل الزهور، وقف الرئيس الأسد دقيقة أمام الضريح، وقد رافق الرئيس السوري، وفد من السياسيين والعسكريين السوريين.

ووصل الرئيس الأسد إلى موسكو مساء الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار فنوكوفو، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأسد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير الاقتصاد سامر الخليل، والتجارة الخارجية، ووزير الدفاع علي عباس، ووزير المالية كنان ياغي، ورئيس هيئة تخطيط الدولة فادي الخليل، وأمين عام مجلس الوزراء قيس خضر، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، إضافة إلى سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري.

المصدر: وكالات