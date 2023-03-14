بالفيديو | الدفاع الروسية تنشر لقطات لعمل مروحية من طراز “كا -52” التمساح

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل المروحية الروسية من طراز “كا -52” (التمساح)، التي تشكل عماد الطائرات المروحية المقاتلة التابعة لسلاح الجو الروسي على الجبهة.

واوضحت الوزارة في بيان مرفق بالفيديو، ان مروحية التمساح “تعد من أقوى الحوامات الروسية المضادة للدبابات وأكثرها تقدماً، وهي مزودة بإمكانيات تمكنها من المناورة وتوجيه الضربات الدقيقة للأهداف المعادية.”

واضاف البيان: المروحية مزودة أيضا بصواريخ “أتاكا” الموجهة وصواريخ “S -8” غير الموجهة، ونظام تشويش للحماية من الصواريخ التي تستهدفها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية