نزع نشطاء من “الحركة المحافظة” في جورجيا علم الاتحاد الأوروبي من مبنى برلمان البلاد خلال فعالية للدفاع عن القيم التقليدية في تبليسي، ثم داسوه وأحرقوه ورفعوا محله العلم الوطني. وتجمع المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، بالقرب من مبنى مجلس مدينة تبليسي قبل ساعتين من بدء مظاهرة مناهضة لروسيا هناك.

ومن ساحة البلدية انتقل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، الذي أصبح يرفرف عليه علمان جورجيان، بدلا من واحد جورجي وآخر للاتحاد الأوروبي كما كان عليه الأمر حتى اليوم. وأعرب المحتجون عن معارضتهم لأوروبا و”قيمها التي يتم فرضها على جورجيا”.

جاء ذلك بعد تظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الجورجية في تبليسي في وقت سابق هذا الشهر تحت أعلام جورجيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبة بإسقاط مشروع “قانون العملاء الأجانب”، واصطفاف البلاد مع الغرب في حربه ضد روسيا.

المصدر: مواقع