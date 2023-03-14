بالفيديو | متظاهرون في جورجيا يحرقون علم الإتحاد الأوروبي في تبليسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 14 2023 - 23:44

بالفيديو | متظاهرون في جورجيا يحرقون علم الإتحاد الأوروبي في تبليسي

منذ 1 ساعة 14 March، 2023
متظاهرون في جورجيا ينزعون علم الإتحاد الأوروبي من على مبنى البرلمان ويحرقونه
أخبار دولية - جورجيا

نزع نشطاء من “الحركة المحافظة” في جورجيا علم الاتحاد الأوروبي من مبنى برلمان البلاد خلال فعالية للدفاع عن القيم التقليدية في تبليسي، ثم داسوه وأحرقوه ورفعوا محله العلم الوطني. وتجمع المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، بالقرب من مبنى مجلس مدينة تبليسي قبل ساعتين من بدء مظاهرة مناهضة لروسيا هناك.

ومن ساحة البلدية انتقل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، الذي أصبح يرفرف عليه علمان جورجيان، بدلا من واحد جورجي وآخر للاتحاد الأوروبي كما كان عليه الأمر حتى اليوم. وأعرب المحتجون عن معارضتهم لأوروبا و”قيمها التي يتم فرضها على جورجيا”.

جاء ذلك بعد تظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الجورجية في تبليسي في وقت سابق هذا الشهر تحت أعلام جورجيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبة بإسقاط مشروع “قانون العملاء الأجانب”، واصطفاف البلاد مع الغرب في حربه ضد روسيا.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة