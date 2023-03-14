قائمة بالشركات التي تأثرت بانهيار بنك سيليكون فالي

أصبحت مجموعة بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) المالية التي انصب تركيزها على الشركات الناشئة الأسبوع الماضي، أكبر بنك يتعرض للانهيار منذ وقوع الأزمة المالية في عام 2008.

وأحدث هذا الأمر موجات من الصدمة للنظام المالي العالمي ودفع الجهات التنظيمية إلى التدخل لاحتواء تداعيات ذلك.

وأثار الانهيار أيضا مخاوف من أن يكشف ارتفاع أسعار الفائدة نقاط ضعف في الاقتصاد العالمي مع انتهاء حقبة استمرت عقودا من الإقراض بأسعار زهيدة.

وفيما يلي قائمة بالشركات في جميع أنحاء العالم التي تحدثت عن انكشافها على بنك سيليكون فالي:

*أمريكا الشمالية

كشفت شركات في الولايات المتحدة عن وجود ودائع تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى جانب تسهيلات ائتمانية مختلفة لدى البنك.

– روبلوكس

قالت شركة روبلوكس للألعاب عبر الإنترنت إن نحو خمسة بالمئة من رصيدها النقدي وأوراقها المالية البالغة ثلاثة مليارات دولار، أو نحو 150 مليون دولار، محتجزة لدى بنك سيليكون فالي حتى 28 فبراير شباط.

– روكو

قالت شركة روكو منتجة أجهزة البث إن نحو 487 مليون دولار، أو 26 بالمئة مما تمتلكه من النقد والمكافئ النقدي، موجود في ودائع لدى بنك سيليكون فالي.

– اكويتيآدز هولدنجز

قالت شركة اكويتيآدز هولدنجز للتكنولوجيا التي تتخذ من كندا مقرا لها إنها تحتفظ بحسابات بنكية أمريكية لدى بنك سيليكون فالي تصل إلى 55 مليون دولار في صورة ودائع.

– آبلوفين كورب

قالت شركة آبلوفين كورب لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة إنه كان لديها ما يزيد على مليار دولار في صورة نقد، وما يقل عن مليوني دولا من المكافئ النقدي، في بنك سيليكون فالي حتى 10 آذار/مارس، مضيفة أنها لا تملك تسهيلات ائتمانية متعلقة بالبنك.

– أسترا سبيس

قالت شركة أسترا سبيس التي تنتج الصواريخ إن أموالها محتجزة لدى سيليكون فالي مقابل وديعة بما يمثل نحو 15 بالمئة من النقد الحالي للشركة ومكافئات النقد والأوراق المالية القابلة للتداول حتى 10 مارس آذار.

– كوهو

قالت شركة كوهو منتجة أشباه الموصلات إن لديها حسابات ودائع لدى سيليكون فالي برصيد مجمع يبلغ نحو 12.3 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 3.8 بالمئة من إجمالي النقد والاستثمارات التي تمتلكها الشركة.

– روكيت لاب يو.إس.إيه

قالت شركة روكيت لاب يو.إس.إيه منتجة الصواريخ إنه كان لديها حسابات ودائع في سيليكون فالي برصيد مجمع يبلغ نحو 38 مليون دولار، أي نحو 7.9 بالمئة من إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول، حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

– لانترونيكس

قالت شركة لانترونيكس صانعة منتجات الشبكات إنه كان لديها ودائع لدى بنك سيليكون فالي تبلغ نحو 6.7 مليون دولار، تمثل نحو 85 بالمئة من إجمالي ودائعها حاليا، حتى 10 مارس آذار. وتضيف لانترونيكس استكشاف خيارات الطوارئ لتمويل عملياتها في حالة عدم قدرتها على استرداد ودائعها في بنك سيليكون فالي.

– الكامي تكنولوجي

قالت شركة الكامي تكنولوجي التي تقدم الحلول المصرفية الرقمية إنه كان لديها حسابات إيداع لدى بنك سيليكون فالي برصيد إجمالي يبلغ نحو 3.3 مليون دولار، إلى جانب نحو 8.3 مليون دولار في حسابات يستخدمها البنك لشراء أصول خارجية.

– ستيتش فيكس

قالت شركة ستيتش فيكس لخدمات التصميم عبر الإنترنت إنها تتوقع ألا يكون خط ائتمانها البالغ 40 مليون دولار مع بنك سيليكون فالي متاحا بسبب انهيار البنك. كان خط الائتمان جزءا من اتفاق للشركة بقيمة 100 مليون دولار يتلقاها ثلاثة مقرضين هم سيليكون فالي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك.

– سيركل

قالت شركة سيركل الأمريكية للعملات المشفرة إن 3.3 مليار دولار من احتياطياتها من العملات المشفرة، البالغة 40 مليار دولار، في بنك سيليكون فالي.

– بلوك فاي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن منصة بلوك فاي المفلسة المتخصصة في إقراض العملات المشفرة لديها نحو 227 مليون دولار من الأموال غير المحمية في بنك سيليكون فالي.

– بايونير جلوبال

قالت شركة بايونير جلوبال للمدفوعات العالمية إن أقل من 20 مليون دولار، من أجمالي أرصدتها النقدية البالغة نحو 6.4 مليار دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول، موجود لدى بنك سيليكون فالي.

– ليندينج كلوب كورب

قالت شركة ليندينج كلوب كورب المالية، التي بلغت قيمة إجمالي أصولها ثمانية مليارات دولار حتى 28 فبراير شباط، إن علاقتها مع بنك سيليكون فالي تقتصر على الأموال المودعة بقيمة 21 مليون دولار. وأضافت أن هذا لا يشكل خطرا على عمليات الشركة المستمرة.

– فير بايوتكنولوجي

قالت شركة فير بايوتكنولوجي للتكنولوجيا الحيوية إنه حتى يوم الجمعة الماضي بلغت أرصدة التشغيل في حساباتها لدى بنك سيليكون فالي نحو 220 مليون دولار.

– صنرن

قالت شركة صنرن لتوليد الطاقة الشمسية للمساكن إن لديها ودائع نقدية لدى بنك سيليكون فالي يبلغ مجموعها نحو 80 مليون دولار، فضلا عن ترتيب تسهيل بقيمة نحو 40 مليون دولار.

– شركة صنوفا إنرجي إنترناشونال

شركة صنوفا إنرجي إنترناشونال التابعة لمجموعة صنوفا هي جزء من تسهيل ائتماني يقوم فيه بنك سيليكون فالي بدور المقرض، مع التزامات غير ممولة بقيمة 15 مليون دولار بموجب تسهيل رافعة مالية.

– أوك ستريت هيلث

قالت شركة أوك ستريت هيلث للرعاية الصحية إن بنك سيليكون فالي هو الذي قدم تسهيلات ائتمانية لقرض بقيمة 300 مليون دولار إلى جانب شركة هيركيوليز كابيتال وإن الشركة سحبت منه 75 مليون دولار.

‭‭‭‭-‬‬‬‬ جينكجو بيووركس هولدنجز

قالت شركة جينكجو بيووركس هولدنجز لتطوير العقاقير إن الرصيد النقدي لشركتها التابعة زيميرجن موجود بحسابات ودائع في بنك سيليكون فالي، وهو ما يمثل نحو 74 مليون دولار من أموال الشركة من النقد وما يعادله حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

– ألفاتك هولدنجز

قالت شركة ألفاتك هولدنجز للتكنولوجيا الطبية إن لديها حسابات ودائع في بنك سيليكون فالي تبلغ نحو 14 مليون دولار تُستخدم في عملياتها اليومية.

– سيماباي ثيرابيوتيكس

قالت شركة سيماباي ثيرابيوتيكس المتخصصة في علاج أمراض الكبد إن بنك سيليكون فالي كان البنك التجاري ومدير المحفظة الاستثمارية للشركة وإن لديها حسابات ودائع في هذا البنك بقيمة 6.3 مليون دولار حتى اليوم.

*أوروبا

قالت نحو 16 شركة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة في أوروبا إن حجم انكشافها على بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بلغ 190 مليون دولار تقريبا.

– تراست بايلوت جروب

تقول شركة تراست بايلوت جروب الدنمركية التي تدير منصة مراجعة عالمية إن فرع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة كان شريكها المصرفي الرئيسي إذ يوجد لها به 36 مليون دولار وإن 18 مليون دولار قيد التحويل حاليا من هذا الفرع، لكنها في انتظار التأكيد.

– دياسوتكس

حذرت شركة دياسوتكس التي تقدم حلول التكنولوجيا لقطاع العقاقير من عدم اليقين المادي بشأن قدرتها على خدمة رأس المال العامل على المدى القصير. ومعظم أموال الشركة، وقيمتها 22.2 مليون جنيه إسترليني نقدا، موجود في حساباتها لدى بنك سيليكون فالي. وحاولت الشركة نقل الأموال قبل إغلاق البنك لكن لا تزال العملية معلقة.

– ديانومي

قالت شركة ديانومي مزودة خدمات الإعلانات الرقمية إن نحو 3.8 مليون جنيه إسترليني من أموالها موجود في مجموعة متنوعة من حسابات العملات المختلفة مع بنك سيليكون فالي الأمريكي وفرعه في بريطانيا وإن الشركة تواصل الجهود لاسترداد هذه الودائع.

– جلانتوس هولدنجز

قالت شركة جلانتوس هولدنجز المتخصصة في توفير برامج الكمبيوتر ومقرها أيرلندا إنها تعتمد على بنك سيليكون فالي في عملياتها بالولايات المتحدة ومن المتوقع أن يتجاوز انكشافها الأقصى قليلا مبلغ 250 ألف دولار فقط مؤمن عليه من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة.

– زيلاند فارما

لدى شركة زيلاند فارما الدنمركية لتصنيع العقاقير ودائع يبلغ مجموعها 162.6 مليون كرونة دنمركية (23.4 مليون دولار) في بنك سيليكون فالي وتمثل نحو 15 بالمئة من الأموال السائلة للمجموعة.

– فارمنج جروب إن.في

قالت شركة فارمنج جروب إن.في للعقاقير الحيوية إن لديها 26 مليون دولار في صورة ودائع في بنك سيليكون فالي وتتوقع ألا تتحمل أي خسائر على هذه الودائع.

– كينيفيك إيه.بي

قالت شركة كينيفيك إيه.بي للاستثمارات ومقرها السويد إن حصتها من ودائع بنك سيليكون فالي أقل من 20 مليون دولار.

– آر.دبليو.إس هولدنجز

قالت شركة آر.دبليو.إس هولدنجز التي تقدم خدمات الملكية الفكرية إن ما لديها من حسابات صغيرة في بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون مشمولا بالكامل بخطط المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. وأضافت الشركة أن فرع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة يحتفظ بجزء من عقودها الآجلة للعملات.

– أوكشن تكنولوجي جروب

قالت شركة أوكشن تكنولوجي جروب ومقرها المملكة المتحدة إن لديها ترتيبات تسهيلات كبيرة مع مجموعة من ستة بنوك يمثل فيها بنك سيليكون فالي سدس المبالغ المسحوبة وغير المسحوبة على التسهيلات.

– بي.سي.آي-بال

قالت شركة بي.سي.آي-بال التي تقدم برامج الكمبيوتر ومقرها المملكة المتحدة إنه كان لديها نحو 3.2 مليون جنيه إسترليني من النقد في حسابات مع بنك سيليكون فالي، مقرضها الرئيسي، مقسمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى التاسع من مارس آذار.

– يورجين هيلث

قالت شركة يورجين هيلث للتشخيص الجزيئي إن لديها تسهيلات قرض لأجل مع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا وتعتقد أن ودائعها في البنك محمية بموجب خطط التأمين ذات الصلة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

– ويندوارد

قالت شركة ويندوارد البريطانية للتكنولوجيا إن إجمالي الانكشاف فوق المبالغ المحمية بموجب مخطط المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة وخطة تعويض الخدمات المالية أقل من 0.5 بالمئة من المركز النقدي للشركة البالغ 22.2 مليون دولار.

– تكنوبروب إس.بي.إيه

قالت شركة تكنوبروب إس.بي.إيه الإيطالية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة إن انكشافها على بنك سيليكون فالي يمثل 2.5 بالمئة من النقد ومكافئ النقد. وقدر أحد الوسطاء ذلك بنحو 10 ملايين يورو (10.71 مليون دولار).

– ألكتا

لدى ألكتا، صندوق التقاعد السويدي وأحد المساهمين في بنك سيليكون فالي منذ عام 2019، نحو 1200 مليار كرونة سويدية (111.94 مليار دولار) في أصول خاضعة للإدارة. وقال الصندوق إن إجمالي استثماراته في البنك كان أقل بقليل من تسعة مليارات كرونة.

وأضاف الصندوق “بالنسبة للأفراد (المشاركين في خطة) الادخار من أجل التقاعد في ألكتا، فإن تأثير هذا الاستثمار على مدفوعات المعاشات المهنية في المستقبل ضئيل جدا”. وكانت شركة ألكتا رابع أكبر مالك لبنك سيليكون فالي بحصة بلغت 4.45 بالمئة في 31 ديسمبر كانون الأول، وفقا لرفينيتيف.

واستثمر ألكتا أيضا نحو ثلاثة مليارات كرونة سويدية في بنك سيجنتشر الذي جرى إغلاقه بعد يومين فقط من انهيار بنك سيليكون فالي.

* آسيا والمحيط الهادئ

– نيترو سوفت وير

قالت شركة نيترو سوفت وير الأسترالية التي تنتج برامج الإنتاجية إن لديها نحو 12.18 مليون دولار من احتياطياتها النقدية العالمية في بنك سيليكون فالي. وقالت نيترو التي تخضع لعملية استحواذ من صندوق الاستثمار المباشر بوتنشيا كابيتال إن ما حدث لا يؤثر على عرض الاستحواذ.

– سيزيل إنك

قالت شركة سيزيل إنك الأسترالية المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا إن لديها نحو 1.2 مليون دولار من إجمالي ما لديها من نقد ومكافئ النقد في بنك سيليكون فالي، مضيفة أن الأموال المودعة لدى البنك ليست أساسية لأعمالها أو عملياتها الجارية.

– زيرو المحدودة

قالت شركة زيرو الأسترالية المحدودة منتجة برامج المحاسبة إنه لم يكن لديها انكشاف مالي كبير على بنك سيليكون فالي إذ بلغ إجمالي الانكشاف خمسة ملايين دولار في 10 مارس آذار.

– لايف360 إنك

قالت شركة لايف360 إنك ومقرها أستراليا إنها تقدر انكشافها بنحو 5.6 مليون دولار مع عدم حدوث اضطراب كبير في العمليات.

– بيت التمويل الكويتي

قال بيت التمويل الكويتي إن لديه 1.2 مليون دولار من الانكشاف على بنك سيليكون فالي لكن لن يكون لانهيار البنك تأثير مالي كبير عليه.

المصدر: وكالات