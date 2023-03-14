بايدن يطمئن الأمريكيين: ودائعكم بأمان

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنِتشر بنك، ساعيًا في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان.

وقال بايدن في بيان “أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”. وأضاف الرئيس الاميركي “يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها”.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك وادي السيليكون على بقية النظام المصرفي.

وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

المصدر: وكالات