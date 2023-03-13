كركي تمنى على وسائل الاعلام الدقة في نشر أي معلومات غير مؤكدة: جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 15:30

كركي تمنى على وسائل الاعلام الدقة في نشر أي معلومات غير مؤكدة: جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم

منذ 1 ساعة 13 March، 2023
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  تعميم رقم 504 تاريخ 8/3/2023،  “بعد أن تداولت مؤخرا بعض المواقع الاخبارية الالكترونية أن بعض مستخدمي الصندوق في احدى المكاتب يبتزون أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية إضافية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وتسريع تنفيذها،  وحيث أن التفتيش الاداري في الصندوق لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الخلافات كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين”.

وتمنى كركي على “جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية”.

كما تمنى كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01،  أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb”.

وفي هذا الاطار، أكدت إدارة الصندوق أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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