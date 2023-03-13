بالفيديو | في إطار المناورات.. سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية تجاه البحر

أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي رشقة صاروخية تجاه البحر في إطار المناورات العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة، منذ صباح اليوم الاثنين، تحت عنوان “الوفاء لضفة الثوار”.

وأكدت مصادر أمنية في سرايا القدس أن المناورة العسكرية التي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحاً برشقة صاروخية صوب البحر، وستنتهي في تمام الثالثة عصراً، تحمل العديد من الرسائل للاحتلال.

وأفادت المصادر أن المناورة شاركت فيها كافة الوحدات العسكرية من هندسية ومدفعية وقنص ودروع وراجمات، موضحةً أن المناورة بالذخيرة الحيّة، وتشمل رمايات صاروخية، ومدفعية، وانتشار لمقاتلي السرايا، ومهمات اختصاص لمختلف الوحدات العسكرية.

وبينت المصادر، أن المناورة تحمل رسالة دعم لثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال والعدوان المتواصل، بالإضافة إلى التأكيد على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة “وحدة الساحات” التي اندلعت في 5 أغسطس من العام الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم