للأسبوع العاشر على التوالي.. آلاف الصهاينة يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى

نطلقت مساء السبت احتجاجات في عدة مدن رئيسية في الكيان الصهيوني، للمرة العاشرة على التوالي، اهمها تل ابيب احتجاجأ على التعديات في النظام القضائي التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتجمع آلاف المحتجين على الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، رافعيين الأعلام الإسرائيلية ولافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للتعديلات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور.

ويشارك في تل ابيب نحو 120 الف متظاهر في مركز المدينة بجانب مقر وزارة الحرب والمكاتب الحكوميّة. وسيتحدث في المظاهرات المركزية في تل ابيب مفوض الشرطة السابق موشيه كرادي، والقائد الجوي السابق أمير إيشيل، والقاضية المتقاعدة هيلا جيرستل، ومدير شركة Forter ليران ديماري.

ونظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى في جميع أنحاء الكيان، يشارك فيها رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان في مظاهرة نتانيا. كما وبدأت تظاهرات في رحوفوت وحيفا، بمشاركة أكثر من 25 ألف متظاهر، وشارك اكثر من 35 الف متظاهر في مدينة القدس المحتلة وبئر السبع. وتزامنت المظاهرات الاحتجاجية مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع.

وأقيم يوم الخميس “يوم المقاومة” لمنظمي الاحتجاج. تظاهر فيه عشرات الآلاف من في جميع أنحاء البلاد. وقام آلاف المتظاهرين خلال النهار بإغلاق ممرات شارع أيالون أمام حركة المرور، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غريون الدوليّ، وفي غضون ذلك اعتقلت الشرطة المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب ولم يستجيبوا للتعليمات.

والتظاهرات المستمرة منذ أسابيع هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الكيان الإسرائيلي على الإطلاق. ويقول منتقدون لمشروع قانون التعديلات القضائية إن هذا المشروع سيقوض الديمقراطية، بينما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة أفضل للناخبين الإسرائيليين.

المصدر: مواقع