نفتالي بينيت: “عودة العلاقات بين السعودية وإيران هو فشل لحكومة نتنياهو ونصر سياسي لإيران”

قال رئيس الوزراء الصهيوني السابق نفتالي بينيت إن “عودة العلاقات بين إيران والسعودية نصر سياسي لإيران وفشل لحكومة بنيامين نتنياهو” مشددا على أن “هذه ضربة قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران”.

واعتبر نفتالي بينت أن “الاتفاق فشل ذريع لحكومة نتنياهو ونجم عن مزيج من الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد”وقال “حكومة نتنياهو هي فشل اقتصادي وسياسي وأمني مدوي، وكل يوم من عمليتها يعرض دولة “إسرائيل” للخطر”وتابع: إن “دول العالم والمنطقة تراقب إسرائيل في صراع مع حكومة مختلة تعمل في تدمير الذات بشكل منهجي، ثم تختار تلك الدول جانبًا”.

وكانت إيران والسعودية، قد أعلنتافي بيان، يوم الجمعة، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بعد انقطاع طويل . وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، سيتم افتتاح السفارتين في طهران والرياض خلال شهرين وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا.

المصدر: اعلام العدو