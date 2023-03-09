بالفيديو | 5 إصابات في عملية إطلاق نار في “تل أبيب” واستشهاد المنفذ

استشهد شاب فلسطيني يدعى محمود الخواجا (23 عامًا) من سكان محافظة رام الله بالضفة المحتلة جراء إطلاق عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار عليه بعد تنفيذه عملية اطلاق نار في شارع “ديزنغوف” بمدينة تل ابيب وسط فلسطين المحتلة. وقالت قناة كان العبرية نقلا عن مستشفى إيخيلوف إن 5 جرحى وصلوا جراء عملية ديزنغوف في تل ابيب، واشار اعلام العدو ان بينها اصابات خطيرة جدا.

المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اكد ان عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب رد مبدئي على جرائم الاحتلال، فيما اشار القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب ان هذه العملية في عمق الاحتلال تعني تصميم الفلسطينيين على الصمود وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال. وقد خرجت مسيرات في جنين ونابلس ومناطق اخرى احتفاءً بالعملية الفلسطينية في تل ابيب.

المصدر: اعلام العدو + وكالات