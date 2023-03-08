ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2023 - 22:42

ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟

منذ 2 ساعة 8 March، 2023
تقارير مصورة - لبنان

ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟

المصدر: قناة المنار

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