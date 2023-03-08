ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2023 - 22:42
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تواصل الأشغال الهندسية التي ينفذها جيش العدو خلف الخط الأزرق قبالة حدود بلدتي عيتا الشعب وحولا بجنوب لبنان
الشيخ نعيم قاسم: طريقان لا ثالث لهما إما طرح الكتل لأسماء مرشحيها للرئاسة وإما التمترس حول خياراتها وعدم انجاز الاستحقاق
التيار الوطني الحر: الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستوريا ووطنيا مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس
التيار: يجب التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي لا يتعاطى فيه الخارج غربا او شرقا الاّ من خلال مصلحة لبنان
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يدعو الى تطبيق الدستور في الانتخابات الرئاسية
فرنجية: بحال عدم تطبيق الدستور نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات
فرنجية: بانتخاب الرئيس يجب ان يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل يزور رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ويبحث معه الأوضاع العامة
رئيس الحكومة اللبناني يجمع وزير الدفاع وقائد الجيش لوضع حد للتباينات ويبحث الاحتياجات المالية للاجهزة الامنية
الرئيس ميقاتي: باب الخلاص في لبنان هو قيام المؤسسات الدستورية بعملها عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم يعلن العمل لإقرار مشروع مؤقت لمعاش تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص
مصدر فلسطيني: القذائف أجبرت الآليات الإسرائيلية على الانسحاب من المنطقة التي توغلت فيها بخانيونس
قوات الاحتلال الصهيوني تغلق المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة بعد مواجهات اندلعت بالبلدة
مصادر فلسطينية: إصابة طفل (12 عاما) جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في شارع الشهداء بالخليل
الأمين العام للأمم المتحدة: سنواصل البحث عن حلول من أجل تحقيق السلم في أوكرانيا
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نتوقع تدريب 30 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية هذا العام
مديرة مكتب الاستخبارات الأمريكية الوطنية: الصين تمثل تحديا لا مثيل له بالنسبة لنا اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا
وزير الخارجية التركي: اجتماع رباعي سيعقد في موسكو الأسبوع المقبل يضم ممثلين عن تركيا وروسيا وسوريا وإيران
وزير الخارجية المصري: الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تمثل خطرا على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة
ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟
منذ 2 ساعة
8 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
ما حقيقة إعلان جمعية المصارف ان لا سيولة وودائع لدى المصارف؟
المصدر:
قناة المنار
المصارف في لبنان
مصرف لبنان
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